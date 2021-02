Tecca: “Mi aspetto di vedere Ibrahimovic e Mandzukic insieme” | News

Milan, così Tecca su Ibrahimovic e Mandzukic

Intervenuto a Sky Sport 24, Massimo Tecca ha detto la sua riguardo le posizioni di Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic in questo Milan.

“Mi aspetto di vederli giocare insieme, soprattutto per dare una variante in più all’ormai consolidato 4-2-3-1. Questo modulo finora ha funzionato, soprattutto quando gli esterni danno la giusta collaborazione a Ibrahimovic”.

“Però per modificare qualcosa, per provare a giocare la palla alta e cercare queste due torri in mezzo all’area di rigore prima o poi me lo aspetto di vederli insieme in alcune partite, magari anche dall’inizio”, ha concluso Tecca.

