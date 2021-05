Tecca: “Corsa Champions? Se la giocano in tre, Milan compreso”

Massimo Tecca, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato della corsa alla Champions League che vede il Milan protagonista

Massimo Tecca, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato della corsa alla Champions League che vede il Milan protagonista. Queste le dichiarazioni anche sul ballottaggio tra Ante Rebic e Rafael Leao in vista della Juventus: "Per quel che riguarda il ballottaggio Rebic-Leao, dico che è difficile scegliere e Pioli deve valutare anche le sensazioni del momento e degli ultimi allenamenti, ma istintivamente direi che Rebic debba giocare dall’inizio. Lotta Champions League? L’Atalanta è quella che sta meglio ed è anche messa meglio negli scontri diretti. La Juventus mi sembra orientata ad entrare in questo gruppo. L’ultimo posto se lo giocheranno Milan, Napoli e Lazio". Intanto Donnarumma sembra aver deciso il suo futuro. Le ultime.