Tassotti: “Taglio stipendi? Fattibile, ma non ci sono solo i ricchi della Serie A”

NEWS MILAN – L’ex terzino del Milan Mauro Tassotti, oggi vice di Andriy Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Vice allenatore del Milan dal 2001 al 2015, Tassotti questa mattina ha parlato anche dell’argomento spinoso riguardante il possibile taglio degli ingaggi dei calciatori in questi mesi di inattività: “”Credo sia un’opzione fattibile. Però pensiamo anche a chi resta indietro, perché non ci sono solo i ricchi della Serie A. Qualche club in questa situazione potrebbe lasciarci le penne e i calciatori di conseguenza. Bisogna trovare una soluzione per far sì che si continui come e meglio di prima”. Intanto, il futuro di Rangnick al Milan è di fronte ad un bivio! Ecco da cosa dipende>>>

