Tassotti: “Non mi sorprendono le parole di Maldini. E’ sempre stato diretto”

Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, ha commentato le parole di ieri di Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport

Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Tassotti ha parlato delle parole di ieri di Paolo Maldini: "Chi compra un club come il Milan, al di là dei conti doverosamente e magnificamente messi a posto, sa quali sono gli obiettivi. Ci sta fare un simile avviso ai naviganti. Su quanti acquisti mancano per alzare il livello, direi proprio che due o tre di peso bastano, anche perché si parte da una base forte ed è una squadra che può diventare ancora più forte. Il Milan gioca un bel calcio e non mi stupirei di vederlo andare avanti in Champions. Negli ultimi anni ho visto squadre meno forti andare più avanti del Milan. Vedo tanti giocatori con ampi margini di crescita. Leao, Tonali, Bennacer, Calabria, solo per fare qualche esempio, non hanno finito di crescere".