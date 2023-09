Milan, Tassotti: “Leao è un giocatore bellissimo, ma a volte può irritare”

Mauro Tassotti, ex difensore di Milan e Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match che si terrà alle 18:00 a San Siro

Mauro Tassotti , doppio ex di Milan e Lazio , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in vista del match che si terrà a San Siro alle ore 18:00. Ecco, dunque, le sue parole.

Su Leao: "Leao è un campione, anche se il linguaggio del corpo, quei movimenti indolenti, a volte può irritare. È un giocatore solare, bellissimo. Non ha paura di sbagliare, non ha il braccino corto come il Milan quando incontra l’Inter. Hanno perso molti derby e ora hanno l’ansia da prestazione. Sono colpiti da sindrome nerazzurra. Ma solo con l’Inter. Con le altre grandi non ci pensano". Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in tv o diretta streaming >>>