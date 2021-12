Tassotti: “Ibrahimovic e Shevchenko avrebbero potuto giocare insieme”

Mauro Tassotti, vice allenatore di Shevchenko al Genoa, ha espresso il suo pensiero su l''ucraino e di Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Mauro Tassotti ha fatto un confronto tra Shevchenko e Ibrahimovic. Queste le sue parole. "Credo che siano due giocatori così forti e grandi che avrebbero potuto giocare insieme sicuramente. Hanno caratteristiche diverse ma Ibra può adattarsi a tutto, ha così tanta classe che avrebbe potuto far fare tanti gol a Sheva, che non avrebbe avuto bisogno dato che ne ha fatti tantissimi lo stesso. Forse con Ibra ne avrebbe potuti fare ancora di più". Ha proseguito parlando della differenza tra allenare una Nazionale e un club. "Sheva è una persona tranquilla. Non si agita facilmente, aveva una grande voglia di provare ad allenare un club che è diverso dal seguire una Nazionale. Se n’è accorto, entra al mattino al centro sportivo ed esce la sera. Bisogna dedicare tanto tempo alla costruzione degli allenamenti e alle problematiche relative alla squadra per dieci mesi".