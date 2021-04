Tardelli: “Milan sopravvalutato. Sanremo ha cambiato le cose” | News

Marco Tardelli, attraverso un pezzo sul quotidiano "La Stampa", ha parlato del momento difficile che sta attraversando il Milan

Marco Tardelli, ex commissario tecnico dell'Italia Under 21, attraverso le colonne de "La Stampa" ha commentato il momento che sta attraversando il Milan. Ecco cosa ha detto: "Forse tutti noi abbiamo sopravvalutato questo Milan, forse abbiamo sperato di avere un campionato combattuto fino alla fine, forse... ma da Sanremo qualcosa è cambiato. Il rinnovo dei contratti, la diversità di gestione dei giocatori, il potere degli agenti, sono problemi che destabilizzano lo spogliatoio e creano distacchi silenziosi che possono trasformare una squadra: perfetta all’andata, spenta e confusionaria nelle ultime 14 gare. Cinque sconfitte, 2 pareggi, 7 vittorie. Non proprio un ruolino di marcia ideale". Intanto il Milan pensa a un centrocampista: ecco di chi si tratta.