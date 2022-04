Tardelli: “Se il Milan vincerà il campionato, non sarà per l’errore di Radu”

Marco Tardelli, ex calciatore di Inter e Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan, impegnato nella corsa scudetto

Intervistato da 'La Stampa', Marco Tardelli ha parlato del Milan e della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Se il Milan vincerà il campionato, non sarà solo per la svista del portiere nerazzurro, ma per un'annata costruita con grande attenzione dalla società e dal suo allenatore Stefano Pioli. Ha lavorato con mirabile saggezza, le assenze di giocatori importanti come Ibrahimovic, Bennacer, Kessié e Kjaer non hanno fermato la sua rincorsa. Stefano è riuscito a far crescere giocatori come Leao e Tonali". Milan, le top news di oggi: Frey in esclusiva, parla Olivier Giroud.