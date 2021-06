Tardelli: “Il Milan ha sbagliato con Locatelli, ma capitò anche a me”

Marco Tardelli, ex calciatore di Juventus ed Inter, ha parlato di Manuel Locatelli, lasciato andare troppo presto dal Milan

Manuel Locatelli è esploso con la maglia del Sassuolo ed ora è protagonista in Nazionale : due gol per lui contro la Svizzera agli Europei 2021 .

Il Milan lo ha lasciato andare forse un po' troppo presto, tre anni fa, e Marco Tardelli, ai microfoni di 'SportWeek' ne ha così parlato: "Ci sono club che devono vincere a tutti i costi. Ci sono momenti in cui hai bisogno del giocatore pronto e ci sono momenti in cui servirebbe avere più coraggio. Locatelli voleva giocare e al Milan non aveva spazio. A volte si commettono degli errori".