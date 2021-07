Tancredi non ha dubbi: “Donnarumma è il migliore di gran lunga”

L'ex portiere della Roma Franco Tancredi ha parlato dello straordinario Europeo di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni

"Donnarumma ha compiuto un bel salto in avanti, gli mancava solo la possibilità di mettersi definitivamente in mostra. Gli serviva qualche piccola correzione a livello tecnico, ma ora il balzo in avanti c'è stato. E' sempre rimasto tranquillo, calmo, mi è piaciuto anche sulle palle alte. Ha dimostrato di avere grande personalità, quella che serve ad un gran portiere di una grande nazionale come la nostra".