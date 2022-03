Tacchinardi: “Il Milan è stato penalizzato con Udinese e Spezia” | News

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo quanto successo contro Udinese e Spezia

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' Alessio Tacchinardi ha parlato dei torti arbitrali subiti dal Milan nelle gare contro Spezia e Udinese. Queste le sue dichiarazioni: "In una stagione ci sono delle partite dove giochi male o hai dei cali. Forse non era opportuno uscirsene subito così, ma il Milan è stato penalizzato con Udinese e Spezia. E' giusto chiedersi perché c'è qualcosa che non va, così come l'Inter. Ma non si può negare che hanno subìto un gol di mano e la pressione sale. Pioli credo abbia sbagliato a dirlo come prima cosa, sa anche lui che la squadra non sta andando come vuole lui ma intanto dammi quello che mi merito. Il Var non poteva non accorgersi che il giocatore l'ha presa con la mano". Milan, le top news di oggi: esclusiva Kalac, Kessié verso Barcellona.