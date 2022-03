Tacchinardi: “Kalulu grande sorpresa, è umile nel continuare a crescere”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul difensore del Milan Pierre Kalulu

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' durante la trasmissione 'Maracanà', Alessio Tacchinardi ha parlato di Pierre Kalulu. Queste le sue dichiarazioni sul difensore del Milan: "Kalulu è una grande sorpresa, mentre Tomori mi è sempre piaciuto. Maldini lo aveva detto che era pronto Kalulu e per questo aveva spiegato il perché non avessero preso nessuno per sostituire Kjaer. Non ha paura a difendere in campo aperto. E poi ha fame, voglia di emergere, umile nel continuare a crescere".