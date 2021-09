Tacchinardi: “Il Milan ha un super allenatore e giocatori interessanti” | News

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato delle protagoniste del campionato di Serie A: ecco il suo pensiero su Juve, Milan, Inter e Roma

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Alessio Tacchinardi ha parlato del campionato di Serie A. Queste le sue parole. "Ronaldo ha messo in grande difficoltà la Juventus e per questo non posso immaginare una Juve che a gennaio non faccia qualcosa d'importante. Quindi metto Inter, Juventus, Roma e Milan. Se si crea l'alchimia tra Mourinho, squadra e ambiente, può fare molto bene. Abraham poi sposta davvero gli equilibri, è un giocatore impressionante e nelle prime partite è stato sempre decisivo. Il Milan ha un super allenatore, ha giocatori interessanti come Messias: mi incuriosisce".