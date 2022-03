Taarabt: “Ho giocato con dei vincitori del Pallone d’Oro come Kakà” | News

Adel Taarabt, ex calciatore rossonero, tra rimpianti e soddisfazioni, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua carriera da calciatore

Adel Taarabt è stato solamente di passaggio al Milan , ma ha lasciato comunque un ottimo ricordo. Solamente sei mesi in rossonero per l'attuale calciatore del Benfica che, allora, arrivò a Milano in prestito dal QPR . Una carriera segnata da tanti alti e bassi per un giocatore che poteva diventare sicuramente uno dei più forti in circolazione, ma nel calcio, così come nella vita, possono esserci anche degli imprevisti. A tal proposito, il classe '89 ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del 'The Atletic'.

"Sono diventato più calmo, ho cambiato la mia vita, ho dato più tempo alla mia famiglia, sono diventato un vero professionista", esordisce così Taarabt. "Ho apportato modifiche al modo in cui mangio, dormo, vado in palestra ogni mattina, mi sento meglio, più in forma. Ora credo di più in quello che la gente mi ha detto. Quando ero più giovane pensavo di avere sempre ragione. Amavo giocare a calcio, ma non credevo al resto, che ora so che fa la differenza. Essere in buona salute, dormire bene, tutto questo. Alcune persone dicono che avrei potuto essere uno dei migliori giocatori, ma non credo. Mi sono divertito quando avevo 18, 19, 20 anni. Ho giocato per il Tottenham, ho giocato per il Milan, ho giocato in Champions League, ho giocato con vincitori del Pallone d'Oro come Luka Modric e Kakà. Sì, forse poteva andare meglio, ma sono molto orgoglioso della carriera che ho avuto".