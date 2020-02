Suso: “Voglio restare al Siviglia. Pioli? Nessun problema con lui”

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Jesus Suso ha rilasciato nella gioranta di ieri ai microfoni di Diario de Sevilla: “Futuro? Voglio restare al Siviglia. Ho firmato per un anno e mezzo, ma voglio restare al Siviglia anche oltre la scadenza dell’accordo. Ovviamente dipende da diverse cose e in particolare dai due club, ma credo che questo sia il minore dei problemi”.

Sull’esperienza al Milan: “Al Milan sono stati cinque anni difficili da capire per chi è all’esterno perchè ci sono stati cambi di proprietà e anche di allenatori. Io ho sempre fatto la mia parte, sono cambiati gli allenatori, ma io sono stato sempre un giocatore importante. Sono arrivato qui con tanta voglia di fare bene e di migliorare. Ho parlato un paio di volte con Monchi. Quando il Milan ad inizio anno ha giocato due partite senza di me e ha vinto, ho capito che era arrivato il momento di cambiare squadra”.

Su Pioli: “Non ho avuto nessun problema con lui, ci siamo parlati sempre in modo chiaro. Auguro al Milan, all’allenatore e ai miei ex compagni il meglio. Ho visto il derby, hanno giocato bene, erano in vantaggio 2-0, ma purtroppo alla fine hanno perso 4-2”. Intanto un noto giornalista attacca Valeri, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android