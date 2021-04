SuperLega, Serafini: “Una guerra tra ricchi e ricchi, in ballo ci sono i soldi”

Luca Serafini, noto giornalista, ha detto la sua in merito alle vicende nate e susseguite dopo la realizzazione della SuperLega

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il noto giornalista e tifoso del Milan, Luca Serafini, ha parlato della SuperLega. Queste le sue parole. "E' stata disinnescata una bomba, adesso bisogna capire come è stata messa ed evitare che possa esplodere in futuro. La UEFA ha fallito in troppi punti in questi ultimi anni, si è creato un malumore. Dall'altra parte ci sono difficoltà oggettive dei club di prima fascia che non sono iniziate con la pandemia e sono frutto anche di gestioni un po' allegre. Spero che anche una rivoluzione repentina possa portare dei cambiamenti. Non era una guerra tra ricchi e poveri ma tra ricchi e ricchi, in ballo ci sono sempre i soldi".Intanto dichiarazioni importanti da parte di Kessie, presidente del Milan.