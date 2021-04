SuperLega, Piccinini: “Se ripeti una partita sei volte diventerà noiosa”

Sandro Piccinini ha detto la sua riguardo la realizzazione della nuova SuperLega Europea: queste le parole del giornalista

Sandro Piccinini, noto giornalista, ha detto la sua sulla SuperLega Europea ai microfoni di Sky Sport. "Due gironi da 10 squadre, quindi con andata e ritorno 18 partite. La Superlega è una noia mortale. Chi pensa di moltiplicare gli ascolti moltiplicando le partite fa male i conti, si rischia di annullare l'effetto evento. Nel tempo si rischia di attenuare l'effetto evento che la Champions ha da sempre. Pensate a Bayern-PSG e alle fatiche che hanno fatto per arrivarci. Se quella partita la ripeti sei volte, non farà lo stesso share. Non ci si inventa una manifestazione dal nulla, pensate all'FA Cup, che è la manifestazione più amata del mondo del calcio. Ha una tradizione ultracentenaria, la Superlega potrà avere tradizione tra 30 anni, per ora è solo una idea interessante per il futuro. I club lamentano di essersi indebitati perché c'è un sistema che non garantisce risorse, ma è una premessa mistificatoria. 12 club con 6 miliardi di debiti sono amministrati male, le risorse vengono gestite male. Noi abbiamo l'esempio virtuoso dell'Atalanta, non è obbligatorio pagare De Ligt 85 milioni e non mi riferisco solo alla Juve".