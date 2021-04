Superlega, Gosens: “Questi 12 club si fanno infilare 100-150 mln nel c***”

Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, ha criticato la creazione della Superlega con toni decisamente accesi. Ecco il suo punto di vista

La creazione dell'ormai famosa e chiacchierata Superlega sta facendo discutere l'intero mondo del calcio. Una decisione che non sta riscontrando i pareri positivi dei più, FIFA e UEFA in primis. Chi si accoda a queste aspre critiche è Robin Gosens, esterno sinistro dell'Atalanta. Il tedesco non ha usato mezzi termini per condannare un format che appare elitario e tutt'altro che meritocratico. Ecco le sue dichiarazioni riportate dalla pagina Facebook 'Cronache di Spogliatoio', che cita 'Kicker' come fonte: "In tutto il mondo le persone stanno ancora morendo di fame e questi 12 club creano la Super League e si fanno infilare nel culo 100-150 milioni di euro. E' davvero triste. I tifosi faranno proteste e io mi unirò a loro. Il fatto che la sfavorita possa prevalere è la base del calcio".