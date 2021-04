Superlega, Ceferin: “Siete in tempo per cambiare idea. Sulla Juve…”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, tende la mano ai club che hanno deciso di partecipare alla Superlega. Ecco cosa ha detto

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è tornato a parlare della Superlega. Ceferin, intervenuto al Congresso di Montreux, ha teso la mano ai club fondatori della Superleague. Ecco cosa ha detto: "I grandi club di oggi non erano necessariamente grandi club in passato e non vi è alcuna garanzia che diventeranno grandi club in futuro. Il calcio è dinamico, imprevedibile. Questo è ciò che lo rende un gioco così bello. I club che pensano di essere grandi e intoccabili oggi dovrebbero ricordare da dove vengono. E dovrebbero rendersi conto che se sono oggi delle grandi in Europa, è in parte grazie alla Uefa. Abbiamo bisogno di squadre come l'Atalanta, la Dinamo Zagabria. Se il calcio europeo è al massimo livello mondiale sia per quanto riguarda i club che le nazionali, lo deve in gran parte alla sua diversità. Bisogna che il sogno resti vivo per tutti. Non perderemo questa partita. Siete in tempo perca