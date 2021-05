SuperLega, Ceferin: “Juve, Barça e Real Madrid: atteggiamento scioccante”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è ritornato a parlare della SuperLega e della resistenza di Juventus, Barcellona e Real Madrid

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è ritornato a parlare della SuperLega. Juventus, Barcellona e Real Madrid non ne vogliono sapere di abbandonare il progetto. Questo il suo pensiero espresso ai microfoni de 'L'Equipe': "Ero molto deluso quando sono venuto a sapere della nascita del progetto. Una cospirazione portata avanti da alcuni club. Ma è stato anche un bene perché ha permesso di fare chiarezza nel calcio europeo: è stata una situazione stressante ma alla fine le cose sono tornate al loro posto. Barcellona, Juventus e Real Madrid? Per tutta la famiglia del calcio, il loro atteggiamento è scioccante e inaccettabile. Mai dire mai ma credo che non si parlerà di Superlega almeno per i prossimi dieci anni".