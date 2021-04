SuperLega, Ceferin: “Ho capito che si trattava di un vero tradimento”

Aleksander Ceferin ha parlato dei club che hanno dato vita alla SuperLega, accusandoli di aver compiuto un vero e proprio tradimento

Intervenuto ai microfoni dell'Associated Press, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato dei club che hanno preso parte alla realizzazione della SuperLega. "Era nell'aria da diverso tempo, sapevamo che sarebbe potuto accadere ma non che stesse succedendo. Continuavo a pensare che le persone non potessero mentire così tanto. Se avessero voluto farlo, non avrebbero tenuto la riunione dell'ECA venerdì scorso. Il modo in cui hanno operato è stato il peggiore possibile. Il giorno peggiore è stato sabato perché ho capito che si trattava di un vero tradimento, che alcune persone ci avevano mentito per anni. È stato abbastanza strano perché non sapevo cosa sarebbe successo esattamente il giorno successivo. Poi ho ricevuto una telefonata da tre o quattro club che dicevano: 'Siamo terribilmente dispiaciuti ma dobbiamo decidere, altrimenti siamo fuori'. Domenica, quando mi sono svegliato, ero sicuro di me, ero molto fiducioso di affrontare il problema e risolverlo".