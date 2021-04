Superlega, Ceferin esplode: “Agnelli? Mai vista una persona così falsa”

Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA, ha attacco duramente Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Ecco cosa ha detto

Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA, ha attaccato duramente Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Ecco cosa le parole di Ceferin: "Ne ho viste tante nella nostra vita, non ho mai visto persone del genere. Non parlerò molto di Agnelli, è una delle più grandi delusione, anzi la più grande delusione. Non ho mai visto una persona che potesse mentire così di continuo, è veramente incredibile. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, ha detto che si trattava solo di voci, che non c’era nulla sotto. Ha detto che mi avrebbe richiamato e poi ha spento il telefono. Ovviamente l’avidità è così forte che sconfigge tutti i giusti valori umani”. Ceferin ha attaccato anche gli altri club. Ecco cosa ha detto.