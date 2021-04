SuperLega, avv. Capello: “I dodici club fondatori saranno sanzionati ma…”

L'avvocato Pierfilippo Capello ha detto quali potrebbero essere le sanzioni che i club fondatori della SuperLega potrebbero subire

L'avvocato Pierfilippo Capello, esperto di diritto dello sport, ha parlato delle sanzioni che potrebbero subire i club fondatori della SuperLega ai microfoni di Sky Sport, oltre ai rischi che corrono i calciatori impegnati nel torneo. Queste le sue parole. "Non vedo in questo momento una ragione per escludere i 12 club fondatori della Superlega dalle competizioni nazionali e internazionali in corso. Il loro comportamento potrebbe sì portare a delle sanzioni, ma non inciderebbe sul diritto a partecipare a una competizione. A meno che l'Uefa non trovi una leva giuridica che al momento vedo improbabile".