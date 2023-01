Supercoppa Milan-Inter, Renard: “Non vedo una favorita”

"Bisogna distinguere tra i vari Paesi mediorientali: qui la passione calcistica è al suo massimo. Domenica per Madrid-Barça c’era una grande atmosfera e sarà così anche per Milan-Inter. […] Milan e Inter in campionato sono a un punto di distanza, il weekend ha portato risultati e sensazioni diversi ma non vedo un favorito. In Serie A le milanesi soffrono perché il Napoli vola, inseguire una squadra così forte non è facile sotto l’aspetto psicologico".

"Preferenze? Ho diversi amici al Milan: Maignan è stato un mio giocatore, peccato non ci sia. E poi Giroud, esemplare. Non mi sorprende perché oltre che un gran calciatore è una persona seria. Ha vinto col Montpellier, mica facile, tra Arsenal e Chelsea ha appreso tanto e ora ha una maturità straordinaria. Mi veniva da ridere quando nel 2018 lo criticavano perché in nazionale non segnava. Sa fare tante cose e per questo è ancora lì: la Francia ha tanti giovani ma lui è sempre il top. E per un attaccante mantenersi a certi livelli a 36 anni non è facile. Penso che Milano e il Milan abbiano un grande peso in questo senso: grande città e grande club". Dove vedere Milan-Inter in tv o diretta streaming: Rai o Mediaset? >>>