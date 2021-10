Sukur: “Calhanoglu? Spero che il Milan si penta di averlo lasciato andare”

Hakan Sukur, ex attaccante nerazzurro, ha parlato del passaggio dal Milan all'Inter del connazionale Hakan Calhanoglu. Questa la speranza

Hakan Sukur, ex attaccante nerazzurro, ha parlato del passaggio dal Milan all'Inter del connazionale Hakan Calhanoglu. Questa la speranza raccontata ai microfoni di 'SportWeek': "Milan-Inter è la storia, un derby che guarda tutto il mondo: mi sono emozionato quando ho potuto viverlo in campo. E' normale che un trasferimento così porti un po' di critiche, ma parliamo di professionisti: i sentimenti lasciamoli da parte. Ai tifosi del Milan resterà il ricordo di un grande giocatore, quelli dell'Inter riusciranno ad apprezzarlo. Anzi, io spero che Hakan diventi più forte di quando era al Milan, così alla fine i rossoneri si pentiranno di averlo lasciato andare…".