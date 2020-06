Stylsvig (CRO Milan): “La proprietà è forte, abbiamo un progetto chiaro”

MILAN NEWS – Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha parlato del progetto seguito da Elliott. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘SportCal Insight’: “Sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo su quali aree dobbiamo concentrarci e abbiamo in atto un progetto chiaro. Non stiamo provando a sistemare tutto in una volta, dovremo andare lentamente e assicurarci di avere solide fondamenta e poi passeremo alla prossimo step. Dovremo andare avanti ed avere un chiaro elenco di priorità è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. È un progetto a lungo termine, ci vorranno diversi anni per farlo bene, ma il vantaggio che abbiamo, oltre ad una forte proprietà, è che abbiamo una chiara filosofia. Per leggere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

