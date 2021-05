Stroppa svela: “Io allenatore? Quando andai nella sede del Milan…”

Giovanni Stroppa, ex allenatore del Crotone e ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Giovanni Stroppa, ex allenatore del Crotone, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Stroppa ha svelato retroscena legato al suo passato al Milan: "Io allenatore? Diciamo che non mi ci vedevo. È cominciato quasi per gioco. Andai in sede al Milan in via Turati a salutare i miei vecchi dirigenti del settore giovanile , trovai Paolo Taveggia e Angelo Colombo. Con loro, l'allora capo degli osservatori Aldo Iacopetti insistette per riportarmi al Milan da allenatore. I Giovanissimi. E dal primo minuto che ho messo piede in campo, è stata una missione: ho pensato "perché non ho smesso prima di fare il calciatore". Ma non pensavo che sarei arrivato a fare l'allenatore dei grandi".