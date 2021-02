Stella Rossa-Milan di Europa League, Pioli: “Vogliamo essere la sorpresa”

Le parole di Pioli alla vigilia di Stella Rossa-Milan di Europa League

Domani si giocherà Stella Rossa-Milan, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League e oggi, alla vigilia del match, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo aver parlato anche in conferenza stampa. Ecco le parole di Pioli prima del match Stella Rossa-Milan

Sull’Europa League: “Un ambito in cui questo club ha sempre primeggiato, abbiamo fatto tanto per essere qua, adesso arrivano le partite che contano. Vogliamo cercare di essere una sorpresa anche in questa competizione”.

Sulla fase della stagione: “È un periodo ricco di impegni, dove ruotare i giocatori sarà importante. Ho la fortuna di avere quasi tutti a disposizine per poter schierare una squadra molto competitiva, poi penseremo al resto”.

