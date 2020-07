Stasera Verona-Inter, Conte: “Delusi, ma dobbiamo rialzarci!”

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Antonio Conte ha presentato la sfida Hellas Verona-Inter che si giocherà questa sera allo stadio Bentegodi alle ore 21:45. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV.

Prepariamo la partita come sempre, cercando di far conoscere ai miei giocatori nei minimi dettagli l’avversario. Il Verona una squadra che sta facendo un ottimo campionato, una delle rivelazioni di questa stagione. Juric è bravo e preparato, nella rosa ci sono ragazzi bravi e interessanti ed è una formazione che fa anche dell’aspetto fisico un suo punto di forza. Noi dovremmo essere preparati e bravi per rispondere colpo su colpo sotto tutti i punti di vista, sia tecnico-tattico che fisico e atletico. L’importante è che la squadra conosca che tipo di partita andremo a fare”.

“La delusione c’è il fatto che la partita successiva arriva in poco tempo è meglio perché rimane sicuramente qualcosa a livello di amarezza ma ti devi impegnare e concentrare per il prossimo avversario. Dobbiamo rialzarci”

“Anche la gara di andata dimostra che stiamo andando ad affrontare una buonissima squadra, quindi dovremo fare grande attenzione ma al tempo stesso vogliamo fare risultato. Quello che cerchiamo di fare con i ragazzi, la mentalità che vogliamo è quella di non pensare se si gioca in casa o in trasferta, c’è sempre la voglia di fare e vincere la partita a prescindere se si gioca tra le mura amiche o in campo avverso. Questo è importante per una squadra che vuole essere propositiva nel gioco”.

Infine sul turnover: “È un problema che riguarda tutti – ha spiegato Conte – giocare con queste temperature si paga sicuramente qualcosa dal punto di vista degli infortuni. A volte decidi anche di non rischiare per non perdere il giocatore per tante partite. Dall’altra parte ho fiducia in tutti i ragazzi – conclude Conte in vista di Verona-Inter – posso dare spazio a tutti i componenti”.

