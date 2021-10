Stankovic: “Ibrahimovic è un valore aggiunto per il Milan”

Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, nell'intervista rilasciata a TMW ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan

Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW. Stankovic ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan:" Ibrahimovic ha appena compiuto 40 anni e ne approfitto quindi per rifargli i miei auguri. Mi fa piacere che sia ancora in campo a quest'età e che lotti sempre come un leone. È un valore aggiunto per il Milan, anche a livello umano e non solo calcistico, perché a 40 anni sa cosa può e non può fare in campo. La sua presenza cambia e sposta già da sola gli equilibri". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande talento.