Stankevicius a Cassano: “Scappati di casa? Lui ha sbagliato il rigore in finale”

Antonio Cassano senza filtri: "I miei compagni alla Sampdoria erano degli scappati di casa". Ecco la risposta di Marius Stankevicius

Renato Panno

"I miei compagni, anche se ancora gli voglio bene, erano degli scappati di casa. Li ho portati prima al 6° posto e in finale di Coppa Italia, poi addirittura al preliminare di Champions". Antonio Cassano, si sa, non ha peli sulla lingua e dice quello che pensa. Ma c'è anche chi, come Marius Stankevicius, ha risposto al suo ex compagno di squadra ai tempi della Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate a 'Il Secolo XIX'.

"Lui ha sempre avuto questo modo di dire la sua ma è giusto lasciarlo parlare, altrimenti saremmo tutti uguali. Mi diverte vedere che sia rimasto lo stesso, con le sue battute. Non mi ha offeso per niente, conosco la strada che ho fatto e sono più che felice. Sì, Cassano ha un grande ego, un grande pensiero di se stesso ma prendiamola col sorriso, non come una cosa brutta. Che Antonio abbia fatto la differenza in alcune partite, anche se non in tutte, è vero e ben venga".

"Ma in una squadra c'è bisogno di tutti, di uno che fa i chilometri, di uno che guida, di uno che salta l'uomo. Senza una buona difesa o i centrocampisti che gli portavano la palla neanche lui avrebbe potuto fare nulla. La sua fenomenalità era evidente, la vorrei in ogni squadra ma il bello del calcio è che vinci quando funziona tutto, in campo e fuori. Da solo non vinci niente. E a tutti capita di sbagliare, come a lui con il rigore in finale di Coppa Italia".