Stadio Milan, Sala: “Sto provando a riportare tutti sul progetto San Siro”

Il Milan continua la sua ricerca per la zona per costruire il nuovo stadio del futuro: ne ha parlato il sindaco di Milano, Sala

"Rispetto all'idea di riportare Milan e Inter sul progetto in voga fino a qualche mese fa è inutile che i consiglieri del Pd dicano a me ‘convinci le squadre’. Pensano che io non ci stia provando? Io ci sto provando eccome. Quindi dico al Pd: la smettano di chiedere a me. Se credono di poterli convincere, parlino loro con il Milan. Se ci riescono siamo tutti felici. Abbiamo lavorato talmente tanto in questo senso. Ma se, in questo momento, il Milan mi dice che ha un’altra idea, cosa devo fare?".