Stadio, De Chirico: “Si rischia di far scappare Inter e Milan dal Meazza”

Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Milano, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla realizzazione del nuovo stadio

E' tema del giorno la realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. Questa mattina, ' La Gazzetta dello Sport ' ha riportato come le due società possano prendere in considerazione l'idea di abbandonare il progetto della Cattedrale che dovrebbe sorgere nella zona di San Siro dove è attualmente presente il 'Meazza'. Una notizia smentita direttamente dal Sindaco di Milano Beppe Sala che, attraverso una lettera apparsa su Instagram, ha ribadito che il progetto con i club stia proseguendo.

La sensazione, però, è che più il tempo passi, più tardi verrà realizzata la nuova casa del Milan e dell'Inter. Nel calcio moderno avere uno stadio di proprietà è fondamentale, ma la burocrazia italiana, in questo senso, sta mettendo dei bastoni tra le ruote dei due club. Se da un lato lo schieramento politico di Sinistra sta proseguendo a passo blando, dall'altro lato la Destra si preoccupa in quanto sia i rossoneri che i nerazzurri possono realmente decidere di lasciare Milano e spostarsi nella vicina Sesto San Giovanni per realizzare il nuovo impianto.

A tal proposito, Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Milano e in quota con 'Forza Italia', ha rilasciato delle dichiarazioni su questa possibilità: "Il centrosinistra, sui temi che contano, ha deciso da tempo di non decidere. Più passa il tempo e più il rischio di far scappare a gambe levate Inter e Milan dal Meazza è sempre più fondato".