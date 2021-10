Milan, Sportmediaset: “Ibra non andrà in Nazionale. Kjaer a disposizione”

Secondo Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, Ibrahimovic non andrà in Nazionale mentre il Milan recupera Simon Kjaer

Archiviata la sconfitta contro l'Atletico Madrid, il Milan sta preparando al meglio la sfida di domenica sera contro l'Atalanta. In vista della delicata partita contro i bergamaschi, Stefano Pioli recupera alcuni pezzi importanti, ma dovrà fare a meno ancora di Zlatan Ibrahimovic. A tal proposito, Claudio Raimondi ha fatto il punto sugli infortunati in casa rossonera. Queste le parole del giornalista di Sportmediaset. "Ibrahimovic non sarà disponibile contro l’Atalanta e non andrà nemmeno in Nazionale. Lo svedese dirà no alla chiamata del CT che lo aveva convocato per le partite contro Grecia e Kosovo. Pioli poi difficilmente potrà contare dal primo minuto su Giroud, apparso ancora in ritardo di condizione. Il Diavolo si affiderà nuovamente a Rebic per l’attacco nel match contro l’Atalanta, mentre in panchina potrebbe andare Messias. Kjaer torna a disposizione mentre Florenzi, operato oggi, starà fuori un mese". Intanto Kessié potrebbe dire addio al Milan: sull'ivoriano ci sono PSG e Liverpool.