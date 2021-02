Spezia-Milan 2-0, Tiribocchi: “Milan non abituato a perdere così” | News

Tiribocchi: “Il Milan può solo rialzarsi”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Spezia-Milan, Simone Tiribocchi ha detto la sua riguardo la sconfitta dei rossoneri. "Il Milan non è abituato a perdere una partita del genere, giocando male, ma questo può aiutarlo in una settimana così determinante. Perdi sul campo di una neo promossa, puoi solo rialzarti, compattarti e andare a fare questa settimana in un'altra maniera, soprattutto sotto l'aspetto mentale".