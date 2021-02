Spezia-Milan 2-0, Borghi: “Milan, speso tanto in questi mesi” | Serie A News

Borghi: “Il Milan ha speso tanto in questi mesi”

Intervenuto su DAZN al termine dell’incontro tra Spezia e Milan, il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato così la sconfitta dei rossoneri.

“In questo momento Pioli è arrabbiato, lo si è visto con l’espressione con cui ha lasciato il campo. Probabilmente sta già macchinando le soluzioni per le prossime partite. Il Milan ha speso tanto in questi mesi, è stato sempre in emergenza, ha avuto tante assenze”.

"La società ha risposto prontamente sul mercato rinforzando ogni reparto, adesso credo che la reazione passi dal sopperire a questa stanchezza fisiologica con la convinzione mentale", ha concluso Borghi.