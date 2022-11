Spezia, Macia: “Kiwior al Milan? Per ora non abbiamo sentito nessuno”

Jakub Kiwior ed Emil Holm sono sicuramente tra i calciatori più interessanti in forza allo Spezia. Entrambi classe 2000, grazie alle loro ottime prestazioni in campionato hanno attirato l'attenzione dei grandi club italiani, tra cui anche il Milan. A tal proposito, il direttore sportivo degli spezzini, Eduardo Macia, ha rilasciato delle dichiarazioni sul loro futuro: "Ho letto di Juventus, Milan e Inter interessate, ma per ora noi non abbiamo sentito nessuno", queste le sue parole riportate da 'ANSA'. De Ketelaere: "Il Milan è un grande passo per me, sono felice della scelta".