Spezia, Daniel Maldini: “Pronto ad adattarmi. Prima volta lontano da casa”

Daniel Maldini, nuovo calciatore dello Spezia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche dell'avventura in Liguria, la prima lontano da casa, e degli obiettivi: "Per la prima volta mi allontano, anche se presto mi raggiungerà un amico. Mamma è un po' preoccupata, papà è più tranquillo. Io anche: sto solo e semplicemente prendendo la mia strada. Sono pronto ad adattarmi in altre posizioni e imparerò cose nuove con mister Luca Gotti: potrò magari fare il falso nove, la seconda punta, il centrocampista offensivo. Vedremo. Adesso ho maggiore consapevolezza nei miei mezzi e spero che emergano. Il primo obiettivo è rendermi utile allo Spezia per raggiungere la salvezza. Poi entrare nel gruppo dell'Under 21. E ce ne sarebbe anche un altro. Che si guardi a me senza pensare a papà. E non so se succederà. Ma per fare in modo che accada, devo giocare bene".