Spalletti: “Ho molta responsabilità, ma dobbiamo lottare per lo Scudetto”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sconfitta esterna contro l'Empoli

Al termine del 3-2 incassato, Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Prendo atto di quello che accade. E' chiaro che immaginarsi un finale di questo genere era difficile. Sono partite in cui gli avversari continuano a lottare con l'intensità giusta, come ha sempre fatto l'Empoli. Probabilmente sul finale abbiamo perso attenzione, qualche pallone di troppo pure, facendo qualche errore che non dovevamo fare per il nostro livello. Ha molta responsabilità l'allenatore sull'intensità e l'attenzione, sull'atteggiamento".

"Se la responsabilità è mia per i tre gol subiti? Molta sì, perché poi se la squadra non sa reagire...", prosegue Spalletti. "Dovremmo avere un atteggiamento consolidato che diventa evidente in ogni momento della partita perché sennò è segno che ho trasferito male il mio lavoro ai calciatori. Noi dobbiamo lottare per lo Scudetto, com'è stato detto più volte sia da me che da altri. Se poi il livello è questo qui non posso non essere chiamato in causa".