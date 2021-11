Spal, Zamuner: “Colombo mi ricorda Vieri. In campo è uno spettacolo”

Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, ha parlato dell'attaccante di proprietà del Milan Lorenzo Colombo. Quanti elogi!

Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, ha parlato dell'attaccante di proprietà del Milan Lorenzo Colombo. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'gianlucadimarzio.com': "Mi ricorda Vieri. È un ragazzo eccezionale, in campo uno spettacolo, l'hai detto tu: sa fare tutto! Lo volevo prendere già lo scorso gennaio, ma alla fine andò alla Cremonese. In estate mi son detto 'stavolta non me lo faccio scappare e così è stato".