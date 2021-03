Spagna-Italia U-21, Brahim Diaz: ‘Io e Tonali parliamo da tempo della gara’

L'Italia Under 21 sfiderà questa sera alle 21 i pari età della Spagna: ci sarà Brahim Diaz negli spagnoli, assente per squalifica Tonali

L'Italia Under 21 sfiderà questa sera alle ore 21 i pari età della Spagna, gara valida per la seconda giornata del campionato Europeo. Le due squadre scenderanno sul campo dello stadio Ljdski Vrt. di Maribor (Slovenia) e, tra le file degli spagnoli, giocherà anche il milanista Brahim Diaz. Proprio l'ex Real Madrid ha parlato del match e del suo compagno di squadra in rossonero Sandro Tonali - che non sarà presente stasera perché squalificato - ai microfoni ufficiali della sua Nazionale. "Parliamo di questa partita da diverse settimane quando siamo con la squadra. Ci prendiamo un po' in giro, ma oggi saremo avversari, anche se Sandro non sarà in campo. E' un calciatore molto forte e non ci sarà. Noi pensiamo però solo a noi stessi".