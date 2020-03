Spadafora: “Serie A il 3 maggio? Data auspicabile, non certa”

NEWS MILAN – Vincenzo Spadafora, Ministro per lo Sport del Governo, ha parlato ai microfoni di Rai 3 della Serie A e della possibilità di ricominciare a giocare tra circa un mese e mezzo.

Queste le dichiarazioni di Spadafora: “Il 3 maggio è data che auspichiamo, ma non è certo. È possibile, non certo, ma è difficile pensare già a porte aperte. Restiamo cauti su questa data. Ad un mese e mezzo di distanza, è più un auspicio che una certezza. Il calcio ha capito in ritardo che doveva fermarsi. Riprenderemo quando saremo certi che non ci sia pericolo. Evitiamo la noncuranza che la Lega Serie A ha già dimostrato”.

Intanto in serata la Protezione Civile ha parlato di Coronavirus: è spaventoso il dato dell’ultimo bollettino >>>

