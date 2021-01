Sousa su Leao: “Può sviluppare le sue potenzialità” | Milan News

Parola di Sousa: “Leao può solo migliorare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato di Leao durante la sua intervista per la Gazzetta dello Sport. “Leao ha tutto per sviluppare le sue potenzialità. E’ facile farlo nel Milan, dove si da continuità al progetto e la figura di Ibrahimovic può solo essere un beneficio per i più giovani”.

Sousa, portoghese di Viseu, è un ex calciatore di ruolo centrocampista. Ha avuto un’ottima carriera da giocatore e in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Inter e Parma. Proprio con i bianconeri è riuscito a vincere l’ultima Champions League nel 1996. Oggi è un allenatore di calcio, attualmente in cerca di una sistemazione dopo aver rescisso il contratto in estate con il Bordeaux.

LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA CON COLLOVATI >>>