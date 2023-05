Sorrentino: “Quest’anno il Milan senza Maignan ha perso tanti punti”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Stefano Sorrentino ha parlato del Milan e dell'importanza di un portiere come Mike Maignan: "Ultimamente il ruolo del portiere sta cambiando parecchio e questa non è una cosa positiva. Il fatto che ora si cerchi più un portiere esclusivamente bravo coi piedi e magari si lascia andare l’aspetto tecnico-tattico a me non fa impazzire".