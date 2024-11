Sul match: "Abbiamo mantenuto a lungo un pareggio senza reti, che sarebbe stato un ottimo risultato anche fino al ritorno. Mi stavo appena riscaldando e stavo per entrare in partita quando Paolo Maldini ci ha segnato un gol intorno al 60' della partita. È stato uno dei suoi pochi gol da molto tempo. È un peccato perché nel primo tempo l'arbitro ha espulso Albertini e noi abbiamo giocato bene. Tuttavia, avevano qualità così enormi che non gli importava affatto. Erano maestri della difesa, era difficile penetrare tra loro e la differenza di qualità era visibile. Il cartellino rosso non li ha toccati affatto".

Sul match di ritorno: "Al 30' era già 2-0 per il Milan e la partita era appena finita. Non avevamo alcuna possibilità di farcela. Abbiamo segnato altri due gol nel secondo tempo e tutto era definitivamente deciso. Devo però dire che, anche se non sono intervenuto nella partita nemmeno per un minuto, non posso dimenticare quella doppia partita. Ho avuto la fortuna di scambiare la maglia con Paolo Maldini dopo la gara di ritorno di Milano. Ancora oggi conservo la sua maglia con il numero 3".