Baiocchini: “Leao? Ha segnato gol pesanti. Un giocatore fondamentale”

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Tenuto in panchina all'inizio, poi è entrato ed ha segnato un gol fondamentale per dare per l'appunto lo slancio al Milan per andare poi a vincere la partita in Slovacchia. Anche quando non è al 100% continua ad essere un giocatore fondamentale". LEGGI ANCHE: Le pagelle di Torres-Milan Futuro secondo la nostra redazione >>>