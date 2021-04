Sky – Milan, Meite: ‘Non molliamo, sono sicuro che andremo in Champions’

Le ultime notizie sul Milan. Soualiho Meite, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport

Soualiho Meite, centrocampista francese in prestito al Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del calciatore rossonero. "Il messaggio che posso dare ai tifosi è di non mollare e di essere sempre con noi, come hanno fatto sempre. Anche noi non molliamo, lavoriamo forte e abbiamo fiducia. Tutti riconoscono il momento duro ma non molliamo, andremo avanti. Sono sicuro che andremo in Champions. Conosco le nostre qualità, mancano solo cinque partite e andremo forti fino alla fine". Donnarumma sembrerebbe essere vicino al rinnovo con il Milan: le ultime sul futuro di 'Gigio'.