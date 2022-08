Sissoko: “Scudetto? La Serie A è il campionato più equilibrato d’Europa”

Mohamed Sissoko, ex calciatore della Juventus, ha parlato dello scudetto, affermando come la Serie A sarà il campionato più equilibrato in Europa

Renato Panno

Mohamed Sissoko, ex calciatore della Juventus, ha parlato dello scudetto, affermando come la Serie A sarà il campionato più equilibrato in Europa. Da tifoso bianconero, però, non può che sperare che il titolo ritorni nelle mani di Massimiliano Allegri. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tuttojuve.com'.

Juventus favorita per vincere il campionato?

"Spero sempre, come tifoso, di vederla vincere. Però c'è da dire una cosa: la Serie A, quest'anno, è il campionato più equilibrato d'Europa. Ci sono tante squadre forti e che si sono rinforzate in egual modo, per cui ci sarà veramente tanta competizione. Sono sicuro di questo".