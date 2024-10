Sindaco di Corbetta: “Morata? Reazione esagerata. Ti accolgo e tu mi attacchi”

"Bastava chiedere"

Il Sindaco di Corbetta prosegue: "Mi dispiace, ma non è colpa mia. Se voleva mantenere la riservatezza, bastava chiedermi di togliere il post. Così facendo ha amplificato la notizia. Il post era rimasto a 7000 visualizzazioni e dopo è stato il risultato opposto a ciò che voleva ottenere. Lo reputo una persona in gamba, un campione dentro e fuori dal campo. Mi è dispiaciuto molto. Io faccio un post di benvenuto, ti accolgo a braccia aperte e mi attacchi…allora come interista ti dico “Ciao Ciao”. Corbetta non ha avuto alcun beneficio da Morata, perché non ha pagato nulla non essendo residente. Se vuole andare via, non ci sono problemi".