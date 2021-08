Simone: “Milan, che colpo Giroud. Può e deve giocare con Ibrahimovic”

Marco Simone, ex attaccante del Milan, ha parlato dell'acquisto di Olivier Giroud e di Zlatan Ibrahimovic a 'La Gazzetta dello Sport'

Simone sulla compatibilità tra Giroud e Ibrahimovic: "Certamente sì. Tanti vedo che hanno dubbi sulla loro possibile coesistenza, ma per me si può fare. Anzi, in certe partite si deve fare: quando gli avversari si chiudono diventano indispensabili per aprire gli spazi. In due reggono il confronto con quattro difensori avversari. Giroud è ancora molto dinamico: può fare i movimenti per favorire Zlatan. Può chiamare la profondità e permettere ad Ibra di scalare per ricevere il pallone più basso. In un certo senso, sarebbe Ibrahimovic a fare la seconda punta: in ogni caso, con due così tutto diventa possibile. Stefano Pioli saprà benissimo cosa fare. Da osservatore esterno dico che potrebbe muoversi un trequartista alle loro spalle, o uno tra Olivier e Zlatan agire alle spalle dell'altro, come 'falso fantasista'. Hanno l'esperienza e la capacità di adattarsi al meglio alle richieste dell'allenatore. Non si toglieranno spazio, lo toglieranno agli avversari".